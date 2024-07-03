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02.07.2024, 21:31

Врач назвала способы быстро и легко просыпаться

Новости Мира 0 1

Чтобы просыпаться быстро и легко, необходимо соблюдать несколько простых правил, рассказала эндокринолог Диляра Лебедева. Способы быть бодрыми по утрам врач назвала в своем Telegram-канале, передает Lenta.ru

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom
Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Тем, кто хочет быть бодрым по утрам, доктор рекомендовала регулярно правильно питаться. В частности, выбирать здоровые продукты, тщательно пережевывать пищу практически до жидкого состояния, а также не перекусывать в течение дня. «Забудьте о полках с готовой едой. Цельные продукты — ваш лучший выбор. Ведь здоровое утро начинается со здорового завтрака», — заверила Лебедева.

Врач призвала пить достаточное количество воды в день (30 миллилитров на килограмм веса) и пить теплую воду за 20 минут до завтрака. Источником бодрости также она назвала правильный сон. По словам Лебедевой, спать нужно ложиться до полуночи.

Доктор также обратила внимание на важность физической активности. «Спорт, танцы под любимую музыку или утренняя йога – пусть ваша кожа дышит и избавляется от токсинов», — посоветовала Лебедева и добавила, что взбодриться хорошо помогают приседания.

Кроме того, врач порекомендовала избавиться от токсичных отношений. «Токсичные люди — как бракованные батарейки в фонарике. Не позволяйте им затмить ваше настроение», — порекомендовала доктор.

Ранее Лебедева предостерегла от употребления мяса акулы, рыбы-меча, тунца, макрели и марлина. Она объяснила, что эти рыбы в течение жизни накапливают тяжелые металлы, например, ртуть и кадмий, способные отравить организм человека.

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