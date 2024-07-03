В России решили ввести обязательное медосвидетельствование для водителей старше 80 лет

В Государственную Думу внесут законопроект об обязательном медицинском освидетельствовании водителей старше 80 лет, что призвано снизить риск ДТП. Об этом во вторник, 2 июля, сообщает РИА Новости , передает Lenta.ru

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Инициатива, автором которой стал вице-спикер нижней палаты парламента от фракции «Новые люди» Владислав Даванков, предполагает внесение изменений в статью 23 федерального закона «О безопасности дорожного движения», согласно которым «предлагается обязать граждан, достигших 80 лет, повторно проходить медицинское освидетельствование для определения наличия или отсутствия медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами».

Предполагается, что повторное медицинское освидетельствование для водителей старше 80 лет поможет выявить заболевания, которые способны повлиять на возможность управлять автомобилем. Уточняется, что речь идет, в частности, о деменции или болезнях сердца.

Согласно действующему законодательству, повторно проходить медицинское освидетельствование нужно только при замене водительского удостоверения после истечения срока его действия (один раз в десять лет), либо в связи с возвратом прав после истечения срока запрета на управление транспортными средствами, либо в связи с возвратом документа после отбытия наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.