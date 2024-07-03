Белый дом сделал заявление о ментальном здоровье Байдена

После дебатов с Дональдлм Трампом рейтинг действующего президента США достиг нового минимума. Избиратели сомневаются, что состояние Джо Байдена позволит ему осилить второй срок, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на «МИР 24».
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на пресс-конференции заявила, что американский лидер не страдает дегенеративными заболеваниями, деменцией, болезнью Альцгеймера или чем-то подобным.
Также Жан-Пьер напомнила, что на дебатах Байден был простужен, однако не принимал никаких лекарств перед встречей с оппонентом. По словам пресс-секретаря, он все еще болен. Она добавила, что у президента большой послужной список, а также отметила, что с возрастом приходят мудрость и опыт.
Первые теледебаты Джо Байдена и Дональда Трампа состоялись 27 июня, согласно утвержденным заранее правилам, политики произносили речи без подготовленных заранее текстов. Опрос, проведенный после выступления, показал, что свыше 70% американцев не считают Байдена годным для исполнения обязанностей президента. В Демократической партии США началось обсуждение возможнлй за мены Байдена другим кандидатом на выборах главы государства.
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