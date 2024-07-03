Белый дом сделал заявление о ментальном здоровье Байдена

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на пресс-конференции заявила, что американский лидер не страдает дегенеративными заболеваниями, деменцией, болезнью Альцгеймера или чем-то подобным.

Также Жан-Пьер напомнила, что на дебатах Байден был простужен, однако не принимал никаких лекарств перед встречей с оппонентом. По словам пресс-секретаря, он все еще болен. Она добавила, что у президента большой послужной список, а также отметила, что с возрастом приходят мудрость и опыт.

Первые теледебаты Джо Байдена и Дональда Трампа состоялись 27 июня, согласно утвержденным заранее правилам, политики произносили речи без подготовленных заранее текстов. Опрос, проведенный после выступления, показал, что свыше 70% американцев не считают Байдена годным для исполнения обязанностей президента. В Демократической партии США началось обсуждение возможнлй за мены Байдена другим кандидатом на выборах главы государства.