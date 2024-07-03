Бедные отец и сын разбогатели на 1 миллион долларов и отказались от одного продукта

В США отец и сын выиграли в лотерею $1 млн и отказались есть колбасу для бедных, передает Lenta.ru

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В США отец и сын из штата Теннесси выиграли в лотерею один миллион долларов. Об этом сообщает New York Post.

Пожилой мужчина, который решил не называть своего имени, купил билет на заправке в городе Эдервилл. Перед тем как выбрать билет, он заявил продавцу, что в случае победы откажется от одного продукта, который семье приходилось есть из-за бедности. «Если выиграю миллион, никогда больше не буду есть болонскую колбасу», — сказал американец.

Джоди — сын победителя — рассказал, что тот не дотерпел до дома, стер защитный слой на билете и обнаружил, что действительно разбогател. Счастливчик принялся звонить домой. «Он сказал: "Вы не поверите, что я только что сделал". Я спросил: "Что?" Он сказал: "Мы только что выиграли миллион долларов!" Я сидел там и думал: "Ага, конечно, так я тебе и поверил!"» — поделился воспоминаниями Джоди.

Однако вскоре пожилой мужчина вернулся домой и показал билет. Отец и сын забрали выигрыш 10 июня. Они решили взять деньги сразу и в итоге стали обладателями 500 тысяч долларов (43,3 миллиона рублей) после вычета всех налогов. Если бы родственники согласились на ежемесячные выплаты, то получили бы полную сумму в течение нескольких лет.

«Ипотека выплачена. Кредиты на машины закрыты. Вероятно, через неделю у нас вообще не станется долгов. Мы станем свободны от всех долгов и счетов», — восторженно прокомментировал Джоди выигрыш.

После выплаты выигрыша победителям заправочная станция, где был куплен счастливый билет, получила от устроителей лотереи семь тысяч долларов премии.