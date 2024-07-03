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03.07.2024, 12:18

Ношение никабов временно запретили в Дагестане

Новости Мира 0 1

После терактов в республике Муфтият Дагестана ввел временный запрет на ношение никабов - до выявления угроз и нового богословского заключения, передает NUR.KZ.

Иллюстративное фото: pexels.com
Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня, 3 июля, в официальном Telegram-канале Муфтията Республики Дагестан (централизованная региональная организация мусульман Дагестана) появилось заявление о запрете ношения никабов.

"Муфтий, ссылаясь на обращение от министерства по национальной политике и делам религии, в котором сообщается о существующей угрозе безопасности населению республики и на основании вынесенного вчера компетентного заключения отдела фетв, объявляет о временном запрете ношения никабов до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения.

Просим Всевышнего сохранить мусульман от бед и смут, наделить нас терпением, и укрепить единством!" - говорится в заявлении.

Напомним, в прошлом году глава Министерства просвещения Гани Бейсембаев в кулуарах кабмина высказался о ношении хиджаба в школах Казахстана. Министр сослался на Конституцию и другие нормативно-правовые акты страны.

"Все ученики, согласно требованиям, должны в школу приходить в школьной форме. Вы это знаете хорошо. Это делается в рамках предоставления равных возможностей для получения образования. Никаких изменений в этом плане нет – все в рамках закона и утвержденных требований", – заявил он.

Позже на брифинге СЦК глава Министерства культуры и информации Аида Балаева сообщила о возможности пересмотра закона "О религии" в Казахстане. Далее, в ноябре, Аида Балаева напомнила, что был соответствующий депутатский запрос.

"Этот вопрос рассматривается в рамках депутатского запроса. Законодательно это еще не отрегулировано, у нас нет в законодательстве запрета на никабы. Конечно, если рассматривать с точки зрения национальной безопасности, надо запрещать именно ношение никабов", - сказала она.

Как сообщается на официальном сайте ДУМК РК, никаб - один из атрибутов мусульманской женской одежды, представляющий собой тонкую ткань с прорезью для глаз, прикрывающую лицо женщины.

Теракты в Дагестане

Напомним, в воскресенье, 23 июня, группа вооруженных людей обстреляла синагогу и церковь в Дербенте (Дагестан). В результате в зданиях начался пожар. Почти одновременно с этим стало известно о нападении на пост ДПС в Махачкале. Еще одно нападение произошло в селе Сергокала - там злоумышленники обстреляли полицейскую машину.

Сначала сообщалось о 15 погибших. Однако позже стало известно, что число жертв выросло до 20. Пострадало 46 человек, среди которых как гражданские лица, так и работники правоохранительных органов.

28 июня Верховный суд Дагестана сообщил, что преступную группу, организованную для совершения терактов в Дагестане, предположительно, создал сын бывшего главы Сергокалинского района.

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