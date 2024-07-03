Свадьба несовершеннолетних вызвала скандал в Узбекистане

В Узбекистане свадьба несовершеннолетних обернулась скандалом. Молодой, теперь уже семейной парой заинтересовалась детский омбудсмен страны. Родителям молодоженов грозит наказание, рассказывает Tengri Life.
По данным портала Рodrobno.uz, после того как кадры со свадьбы распространились в социальных сетях, выяснилось, что брачующиеся еще не достигли совершеннолетия: жениху 16 лет, а невесте – 17. Это вызвало скандал среди пользователей сети и привлекло внимание детского омбудсмена страны, который взял ситуацию на особый контроль.
"В РОВД Каракульского района провели доследственную проверку. Документы, собранные в отношении родителей несовершеннолетних в соответствии со статьей 47-3 КоАО, направлены в суд", – пишет портал.
Отмечается, что в Узбекистане, согласно Семейному кодексу, мужчины и женщины могут вступать в брак в 18 лет. Нарушение этого требования противоречит правам ребенка на образование, здравоохранение, а также на гармоничное физическое, умственное и духовное развитие.
Ранее подобная история взбудоражила и казахстанцев. В 2019 году в социальных сетях распространилась информация о том, что в Актау поженились 15-летние подростки. Слух распространился из-за того, что на кадрах видео и фотографиях брачующиеся выглядели очень молодо. Супругами заинтересовались правоохранительные органы, однако в ходе расследования выяснилось, что и жениху, и невесте больше 20 лет.
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