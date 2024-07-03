Свадьба несовершеннолетних вызвала скандал в Узбекистане

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По данным портала Рodrobno.uz, после того как кадры со свадьбы распространились в социальных сетях, выяснилось, что брачующиеся еще не достигли совершеннолетия: жениху 16 лет, а невесте – 17. Это вызвало скандал среди пользователей сети и привлекло внимание детского омбудсмена страны, который взял ситуацию на особый контроль.

"В РОВД Каракульского района провели доследственную проверку. Документы, собранные в отношении родителей несовершеннолетних в соответствии со статьей 47-3 КоАО, направлены в суд", – пишет портал.

Отмечается, что в Узбекистане, согласно Семейному кодексу, мужчины и женщины могут вступать в брак в 18 лет. Нарушение этого требования противоречит правам ребенка на образование, здравоохранение, а также на гармоничное физическое, умственное и духовное развитие.

Ранее подобная история взбудоражила и казахстанцев. В 2019 году в социальных сетях распространилась информация о том, что в Актау поженились 15-летние подростки. Слух распространился из-за того, что на кадрах видео и фотографиях брачующиеся выглядели очень молодо. Супругами заинтересовались правоохранительные органы, однако в ходе расследования выяснилось, что и жениху, и невесте больше 20 лет.