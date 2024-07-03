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03.07.2024, 15:00

Электроэнергия в Европе подорожала на 3000 процентов из-за компьютерного сбоя

Новости Мира 0 1

Bloomberg: из-за сбоя электричество в Германии подорожало с €50 до €2325, сообщает Lenta.ru

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters
Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Из-за компьютерного сбоя электроэнергия в Германии подорожала на 3000 процентов. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

25 июня стоимость электричества на оптовом рынке резко выросла — с 50 до 2325 евро. Такое подорожание стало рекордным и привело к закрытию ряда европейских предприятий, таких как сталелитейный завод в Дрездене.

Позднее хаотичный рост цен объяснили кратковременными неполадками с компьютером в Epex Spot, центре краткосрочной торговли электроэнергией в регионе. Сбой устранили, однако некоторые потребители успели заключить контракты, чтобы не останавливать работу, и потеряли миллионы евро. В среднем производства заплатили около 500 евро за мегаватт-час.

В марте министерство климата и окружающей среды Польши предупредило Еврокомиссию об ожидаемом росте «энергетической бедности» в стране. По данным ведомства, после повышения цен на электричество число граждан, которые не могут позволить себе обогрев и освещение жилищ, резко вырастет. Сейчас признаки такой бедности наблюдаются у 11 процентов домохозяйств, еще 3 процента пребывают в группе риска.

Китай, Индия и Япония начинают жестко конкурировать за газ, в результате чего рынок Европы ждут проблемы с поставками, заявила вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова. Так, в Азии высокий спрос на электроэнергию из-за жары, в результате чего стоимость топлива может сильно вырасти.

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