Жених не нужен: в Японии стали проводить необычные свадьбы

Новый тренд в проведении свадеб намечается в Японии. Одинокие женщины организуют церемонии бракосочетания без жениха, - передает Almaty.tv со ссылкой на "МИР 24".

Фото: elements.envato.com

Невесты полностью организуют праздник, рассылают приглашения на торжество, покупают свадебное платье и заказывают фотосессию без избранника, пишет гонконгская газета South China Morning Post.

Как уточняет газета, в Японии все реже проводятся традиционные свадьбы. Так, в прошлом году был зафиксирован самый низкий уровень числа бракосочетаний: узаконить свои отношения пожелали менее 500 тысяч пар.

В Казахстане, в городе Талгаре, в начале лета женщины устроили флэшмоб в свадебных платьях. Леди в белом собирали взгляды прохожих, фотографировались и танцевали. При этом их статус – замужем, помолвлена или свободна – не имел значения. Каждая невеста на празднике сбегала не от женихов, а от домашних забот. В Талгаре проект проходил впервые, но не в последний раз, заверили организаторы. В следующем году они надеются, что тех, кто хочет почувствовать себя невестой, будет еще больше.