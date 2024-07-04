Нутрициолог назвал продукты, которые стоит есть в жару

Российский врач-нутрициолог Игорь Строков перечислил продукты, которые помогают поддерживать гидратацию и не перегружают организм, сообщает Zakon.kz.

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В беседе с Медикфорумом Строков в жару необходимо избегать тяжелых, жирных и жареных продуктов, которые могут утяжелить пищеварение и ухудшить самочувствие.

Вот несколько рекомендуемых продуктов для летнего времени:

Фрукты с высоким содержанием воды: арбузы, дыни, огурцы, персики и апельсины помогают поддерживать гидратацию благодаря высокому содержанию воды.

Зелень и овощи: листовые овощи, такие как шпинат и салат, а также помидоры и сельдерей, являются легкими и богатыми питательными веществами.

Йогурт и кефир: эти продукты не только охлаждают, но и содержат пробиотики, которые поддерживают здоровье кишечника.

Морепродукты: легкие и легкоусвояемые виды белка, такие как рыба и морепродукты, идеально подходят для летних блюд.

Крупы и цельнозерновые продукты: киноа, булгур и другие цельнозерновые каши содержат сложные углеводы, которые обеспечивают устойчивый уровень энергии без перегрузки организма.

Смузи и фруктовые коктейли: они не только освежают, но и обеспечивают организм необходимыми витаминами и минералами.

Орехи и семена: небольшие порции орехов и семян, такие как миндаль и семена чиа, предоставляют полезные жиры и белок.

Холодные супы: окрошка и гаспачо являются отличным выбором для летнего обеда, обеспечивая гидратацию и легкость.

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