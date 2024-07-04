Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским

Известный американский телеведущий и журналист Такер Карлсон сообщил на своей странице в соцсети Х , что вскоре может появиться его интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Tengrinews.kz .

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Ранее Карлсон заявлял, что Зеленский проигнорировал все просьбы об интервью. Но теперь, беседа все-таки состоится, отметил он. Целью интервью журналист назвал донесение до американцев информации о конфликте.

"Похоже, мы получили интервью Зеленского. Мы пытались это сделать в течение двух лет, особенно активно после февральского интервью с Путиным. Цель состоит в том, чтобы донести до американцев столь необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире. Мы надеемся, что это произойдет скоро", - написал журналист.

В феврале Карлсон приехал в Москву и взял интервью у российского лидера Владимира Путина. Большая часть двухчасовой беседы была посвящена Украине.