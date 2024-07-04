Беларусь официально стала членом ШОС

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) под председательством Казахстана начался с того, что Республика Беларусь официально стала полноправным членом ШОС, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Саммит ШОС в Астане начался с подписания документов о приеме в состав организации Беларуси.

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"Сегодня на саммите в Астане будет принято важное решение о дальнейшем расширении нашей организации. В этой связи хочу поприветствовать президента Республики Беларусь, уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко. Беларусь выполнила необходимые процедуры на пути к полноправному членству в Шанхайской организации сотрудничества. Если нет возражений, предлагаю начать заседание с церемонии подписания документов о приеме Республики Беларусь в состав государств - членов ШОС", - объявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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Казахстан председательствует в ШОС с июля 2023 года. После астанинского саммита председательство в организации перейдет к Китаю.

Кадр из видео

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о главной задаче, которую должны поставить перед собой страны - участники ШОС. В частности, это вопрос обеспечения безопасности и стабильности на пространстве организации.

Какое мнение у политических обозревателей о предстоящем крупном событии и важных аспектах, которые озвучил Глава государства, читайте по ссылке.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества под председательством Казахстана проходит 3-4 июля в Астане. Как столица готовилась к международному событию - в нашем