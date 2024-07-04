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04.07.2024, 11:37

Штраф до 1 миллиона тенге возьмут с туристов за нарушение этого правила

Новости Мира 0 46

Испанские власти предупредили туристов о том, что мочеиспускание в море может обернуться для них крупным штрафом. В частности, на Коста-дель-Соль ввели новые правила, чтобы бороться с негативными последствиями массового туризма, передает Tengri Travel.

Фото: depositphotos.com / pgaborphotos
Фото: depositphotos.com / pgaborphotos

Как сообщает Euronews, вдохновившись примером северного испанского города Виго, где два года назад начали штрафовать на 750 евро (около 375 тысяч тенге) за "физиологическое испражнение на пляже или в море", Марбелья решила последовать их примеру. Город увеличил свой штраф в более чем два раза – с 300 евро (около 150 тысяч тенге) до 750 евро (около 375 тысяч тенге).

Фото: pexels.com

На прошлой неделе городской совет Марбельи проголосовал за запрет подводного мочеиспускания на 25 пляжах в муниципалитете Малаги. Мочеиспускание на суше также запрещено, однако контролировать это проще. Пока неизвестно, как спасатели будут выявлять отдыхающих, тихо мочащихся под водой.

Стоит отметить, что нововведение должно пройти общественное обсуждение, прежде чем оно станет законом.

Новое постановление не только запрещает мочеиспускание в море, но и вводит дополнительные правила. Отдыхающие на пляже не смогут играть в мяч в воде, резервировать места с помощью зонтиков, купать собак на не предназначенных для этого пляжах. Курить и пользоваться вейпами можно, но за выброс окурков и пищевых отходов предусмотрены штрафы.

Фото: pexels.com

В других испанских городах также действуют строгие правила. В Виго с 2022 года действует штраф в 750 евро (около 375 тысяч тенге) за мочеиспускание на пляже. В Бенидорме можно получить штраф в 660 евро (около 330 тысяч тенге) за использование мыла или шампуня в пляжных душах, а также в 2000 евро (около 1 миллиона тенге) за курение и в 1200 евро (около 600 тысяч тенге) за посещение пляжа с полуночи до 7 утра. На Майорке, Ибице и Менорке курение на многих пляжах также запрещено.

Хотя может показаться, что мочеиспускание в море безопасно, это не так. Несмотря на то что моча на 95 процентов состоит из воды, она токсична для морской жизни и вредна для коралловых рифов. Остальные 5 процентов содержат мочевину, бактерии и остатки лекарств, которые вредят морской экосистеме.

Однако, к примеру, ученые из Американского химического общества утверждают, что мочеиспускание в море не наносит значительного ущерба, так как количество мочевины незначительно по сравнению с объемом моря.

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