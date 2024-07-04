Как дата рождения влияет на выбор профессии и карьеру

Узнать, в каком направлении искать вакансии, поможет расшифровка чисел дня рождения. С помощью нумерологии можно не только определить сильные и слабые стороны личности, но и найти для себя идеальную работу, - передает Almaty.tv со ссылкой на life.ru.

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Вопрос только в том, что кто-то это использует, а кто-то нет. Мы можем говорить о карьере по дате рождение только как о потенциальных возможностях. Потому что даже люди с праздником в один день могут иметь совершенно разную судьбу, если выросли в разных условиях.

По мнению нумеролога, если человек наделён лидерскими качествами, имеет целеустремлённость и трудолюбие, но попадает в семью, где не может получить хорошее образование, то такому ему, конечно, сложнее будет реализовывать свой потенциал.

Итак, личности, у кого есть прекрасные возможности достичь высот в карьере, считаются носителями лидерских кодов. Они родились в следующие числа: 1, 3, 4, 7, 8, 11, 20 и 21. Люди, которые появились на свет 19-го числа, могут быть успешны в карьере, скажем, более обычной, но не менее творческой.

- Люди с лидерскими кодами способны быть успешными в любых видах деятельности, могут иметь свой бизнес или стать прекрасными руководителями, - подчеркнула Элена Гамаюн.

Личности, родившиеся 12-го, 18-го и 19-го числа, по словам нумеролога, считаются более творческими. Они могут преуспеть и раскрыться именно в этом направлении. А ещё стать известными и знаменитыми в чём-то, оказаться духовными лидерами или обычными, но тоже поведут за собой других людей.

По словам эксперта, лидерскими кодами также наделены и те, у кого день рождения 31-го числа. Потому что суммой этой даты является цифра 4. Появление на свет 25-го числа — в сумме 7, поэтому тоже относится к тем, кто привык вести за собой, а не быть ведомыми.

- Родители, если у вас дети с лидерскими кодами, нужно с детства развивать такие навыки, как умение брать на себя ответственность, поддерживать их лидерские проявления. Если вы блокируете у малыша его лидерские проявления, в дальнейшем человек может начать жить не по своей судьбе, — пояснила эксперт.

Эксперт настаивает: если вы относитесь к категории людей с лидерскими кодами, вам обязательно нужно двигаться вверх по карьере, стремиться много зарабатывать и занимать руководящие должности. И, возможно, получить дополнительное образование, чтобы реализовать потенциал своей нумерологической карты.

- Ждать, что на вас само что-то свалится, — это тоже неправильно. Вы обязательно должны принимать в своей судьбе активное участие, - сказала Элена Гамаюн.

Для успеха очень важно ставить перед собой цели, прописывать план дня или разрабатывать бизнес-план, если вы занимаетесь каким-то своим делом. Нужно планировать и достижение каких-то личных результатов, которые постараетесь достичь в течение месяца, полугода, года.

- Таким образом, ваше подсознание будет иметь якорь, будет помогать делать вашу жизнь лучше и способствовать движению к целям и намерениям, - добавила эксперт.

Если вы обладаете лидерскими кодами и не можете сдвинуться с места, поднять свой денежный потолок или трудно двигаться по карьере — обязательно обратитесь к специалисту, советует нумеролог. Он поможет поставить правильные цели и выйти из этой бесперспективной позиции, наделит уверенностью в себе.