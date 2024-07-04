Зеленский не будет давать интервью Такеру Карлсону

Президент Украины Владимир Зеленский не будет давать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, передает Tengrinews.kz .

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

О том, что интервью не состоится, Никифоров написал в социальных сетях.

"Господину Такеру Карлсону стоит внимательнее проверять свои источники в ФСБ. У президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона там нет", — написал пресс-секретарь Зеленского.

Ранее известный американский телеведущий и журналист Такер Карлсон сообщил на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter), что вскоре может появиться его интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Похоже, мы получили интервью Зеленского. Мы пытались это сделать в течение двух лет, особенно активно после февральского интервью с Путиным. Цель состоит в том, чтобы донести до американцев столь необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире. Мы надеемся, что это произойдет скоро", - написал журналист.

В феврале Карлсон приехал в Москву и взял интервью у российского лидера Владимира Путина. Большая часть двухчасовой беседы была посвящена Украине.