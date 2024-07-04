Получившего удар в шесть тысяч вольт россиянина сняли с ЛЭП живым

В городе Златоусте электрик выжил после удара током в шесть тысяч вольт. Об этом сообщает «Регнум» в Telegram , передает Lenta.ru

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Мужчина обслуживал линию электропередачи (ЛЭП), когда произошло короткое замыкание. Получив удар, он потерял сознание и повис на проводах. В таком состоянии его обнаружили прибывшие на место происшествия спасатели.

Специалисты обесточили ЛЭП, сняли россиянина с проводов и доставили в реанимацию. Несмотря на то, что мужчина получил сильные ожоги, он пришел в себя, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее в Самарской области трое подростков получили удар током, к чему привело поведение одного из них. На опубликованных кадрах видно, как мальчик дотронулся удочкой до протянутого над дорогой провода — после этого раздается громкий звук, от провода летят искры. Все трое детей падают на землю.