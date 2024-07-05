В WhatsApp можно будет генерировать фотографии профиля с помощью ИИ

Разработчики WhatsApp работают над новой функцией, которая позволит создавать аватары при помощи нейросети. Как сообщает портал WABetaInfo, эта функция тестируется в бета-версии приложения для Android. Подробнее рассказывает Tengri Life .

Фото: depositphotos.com / tashatuvango

WhatsApp в настоящее время планирует внедрить новую функцию, которая позволит создавать изображения с помощью ИИ. Для этого необходимо будет загрузить несколько фотографий для того, чтобы создать точную картинку.

Для работы функции пользователю необходимо сфотографировать свое лицо, после чего нажать кнопку "Представь меня". Далее нейросеть сама создаст нужный фон, атмосферу и добавит недостающие детали.

Важно отметить, что пользователи смогут удалить свои установочные фотографии в любое время через настройки Meta AI. Как пишет портал, в ближайшее время функция будет доступна для использования.