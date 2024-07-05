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05.07.2024, 07:59

Правила досмотра пассажиров ужесточат в турецких аэропортах

Новости Мира 0 1

Парламент Турции принял поправки к закону о гражданской авиации, ужесточающие, в том числе, процедуры досмотра пассажиров в аэропортах, передает ТАСС, сообщает Nur.kz

Фото: Anadolu/Getty Images
Фото: Anadolu/Getty Images
Как сообщает российское издание, ссылаясь на местное телевидение, принятые правила будут соответствовать нормам Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция).

Теперь сотрудники службы безопасности смогут досматривать вещи пассажиров на входе в терминал и при входе в зону посадки. Причем, касаться это будет как личного багажа, так и электронных устройств. В случае отказа предоставить вещи для досмотра пассажира не пустят в аэропорт.

Отмечается, что в основных аэропортах Турции предусмотрены два пункта досмотра: при входе в зону общего доступа и в так называемой чистой зоне после регистрации на рейс. Пункты оснащены современным оборудованием, при необходимости может проводиться физический досмотр.

Поправки в закон также вводят штрафы на сумму от 620 до 15,6 тыс. долларов в случае, если экипаж самолета не уведомит власти о каких-либо нарушениях закона на борту самолета во время полета.

Напомним, весной мы писали, что в аэропортах Казахстана усилят авиационную безопасность с 1 мая. Пассажиров попросили раньше приезжать для досмотра и регистрации. Отмечалось, что первая линия досмотра на входе в пассажирские терминалы вводится для исключения проноса запрещенных предметов и веществ.

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