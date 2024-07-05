Земля достигнет афелия 5 июля

5 июля Земля снова пройдет афелий, точку своей орбиты, в которой она находится на самом большом расстоянии от Солнца. В этот день нас будут отделять от ближайшей звезды 152,1 миллиона километров. Почему, несмотря на то, что Земля находится дальше всего от Солнца летом, мы этого почти не замечаем, расскажет Tengri Life .

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Как сообщает universemagazine.com, на большинстве диаграмм Солнечной системы орбиты планет обычно изображаются как круги. Это упрощение. На самом деле все планеты движутся по эллиптическим орбитам. Ближайшая точка орбиты к Солнцу называется перигелием, а самая дальняя точка – афелием.

В популярной литературе встречается также вариант апогелий, который, однако, не является нормативным: словари и энциклопедии в качестве единственно правильного варианта фиксируют афелий.

Чтобы определить, насколько круговой является орбита, ученые используют показатель, называемый эксцентриситетом. В случае Земли эксцентриситет ее орбиты составляет 0,0167, что почти соответствует идеальному кругу. И это хорошо. Ведь если бы наша планета находилась на вытянутой орбите, это приводило бы к экстремальным температурным колебаниям в течение года.

В настоящее время Земля проходит афелий в начале июля, примерно через 14 дней после летнего солнцестояния. Поскольку дата солнцестояния может смещаться, афелий не привязан к конкретному дню. Земля может пройти его 4-го, 5-го или даже 6 июля. Что касается перигелия, соответственно, Земля проходит его в начале января.



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Однако, если рассматривать более крупные временные масштабы, можно заметить, что из-за долгосрочных циклических изменений эксцентриситета орбиты Земли (они известны как циклы Миланковича), даты афелия и перигелия сдвигаются вперед на один день каждые 58 лет. Например, в 1246 году Земля прошла афелий в день летнего солнцестояния в северном полушарии. Согласно расчетам астрономов, дата афелия сместится настолько, что к 6430 году совпадет с днем осеннего равноденствия.

Хотя орбита нашей планеты близка к круговой, все же существует разница между перигелием и афелием, и она значительна. В начале января Земля находится на расстоянии около 147,1 миллиона километров от Солнца; в начале июля – на расстоянии 152,1 миллиона километров. Из-за изменения расстояния в афелий наша планета получает только 93,55 процента солнечной радиации, которую она получает в перигелий.

Казалось бы, это должно оказывать значительное влияние на климат Земли и влиять на смену времен года. Но на самом деле все гораздо сложнее.



Фото: pexels.com

Когда мы говорим о перигелии и афелии, мы часто забываем, что у нашей планеты есть два полушария. Когда в северном полушарии зима, в южном – лето, и наоборот. Так что с точки зрения жителей южного полушария никакого видимого противоречия нет: Земля проходит афелий зимой и перигелий - летом. Но в то же время лето в северном полушарии в среднем на 2,3 градуса Цельсия жарче, чем лето в южном полушарии. И северное полушарие получает меньше света.

Этот парадокс на самом деле объясняется довольно просто. В северном полушарии находится большая часть суши Земли. Она поглощает больше солнечного света, чем океаны, из-за чего нагревается сильнее и компенсирует эффект афелия.