Люди ждут – Лукашенко предложил странам ШОС снизить зависимость от доллара

По его словам, в качестве приоритетного вопроса Беларусь рассматривает создание механизма двусторонних платежей в национальных валютах и коллективного финансового института ШОС.

"Мы все говорим, что мы большие и великие. Нас более 40% населения, около трети мирового ВВП. Только в нашей организации находятся два мощнейших лидера – Китай и Россия. И все дрожим перед этим долларом. Но давайте, наконец, сделаем определенные шаги, чтобы меньше зависеть от него. И вы увидите, испугавшись, те, кто манипулирует долларовой дубиной, поймут, что дальше так быть не может. Мы это все видим, но не делаем, а люди ждут", – заявил он.

В свою очередь президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что санкционные конфликты наносят существенный урон мировой экономике, сужают перспективы дальнейшего развития.

"В таких условиях нам предстоит выстраивать более гибкую стратегию торгово-экономического взаимодействия, нацеленную на сохранение позитивной динамики и наращивания потенциала. Казахстан приветствует намерения Китая расширить доступ стран ШОС к своему масштабному рынку и довести товарооборот до $3 трлн", - отметил он.

При этом особую актуальность, по словам Токаева, приобретает сотрудничество в сфере экологии и борьбы с изменением климата.

"Ситуация в этой сфере вызывает серьезную обеспокоенность. Мы стали свидетелями значительного роста природных катаклизмов, которые наносят огромный ущерб практически всем государствам. Недавно Казахстан на себе ощутил последствия беспрецедентных паводков. По мнению специалистов, масштабы этого стихийного бедствия напрямую связаны с процессом глобального потепления. Очевидно, что преодолеть климатические вызовы в одиночку невозможно. Считаю, что мировое сообщество должно продолжить решительный курс на декарбонизацию экономики, но без ущерба насущным задачам развития и модернизации всех государств. Нашу солидарность по вопросам климатической повестки мы сможем проявить в рамках предстоящей конференции в Баку в ноябре этого года", – пояснил он.

В свою очередь председатель КНР Си Цзинпин предложил объявить 2025 год годом устойчивого развития ШОС.

"Китай готов со всеми партнерами добросовестно реализовать инициативу "Один пояс – один путь". В целях продвижения регионального сотрудничества предлагается раскрывать потенциал плацдармов как базы для обучения аграрным технологиям, расширять долю расчетов в национальных валютах, активно работать над созданием платформы финансирования в рамках данной организации. Предлагаем создать Ассоциацию ШОС в сфере цифрового образования, в рамках которой в ближайшие три года предоставлять странам-участницам не менее 1 тыс. квот для обучения специалистов по цифровой технологии", – предложил он.

Между тем президент Кыргызстана Садыр Жапаров отметил, что в настоящее время ведется работа по созданию банка и фонда развития ШОС для финансового сопровождения проектов.

"Полагаю целесообразным рассмотреть перспективы возможности привлечения наших партнеров по диалогу в деятельность этих служб", – сказал он.

Напомним, что 4 июля в Астане прошел саммит ШОС, на котором президент Токаев предложил создать базу экономических преференций.