Девушка вышла из комы и рассказала о рае и знакомстве с богом

Девушка из Гватемалы впала в кому после приступа астмы, вышла из нее и рассказала, как якобы посидела за одним столом с Богом. Об этом сообщает The Sun, передает Lenta.ru

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24-летняя Мариандре Карденас работала из дома, когда почувствовала, что начинает задыхаться. Она успела написать матери и брату, прежде чем потерять сознание. Причиной стала хроническая астма, которой Карденас страдает с детства. Девушку госпитализировали, подключили к аппарату искусственного дыхания и ввели в медикаментозную кому, поскольку врачи сочли, что так у нее больше шансов выжить.

По словам Карденас, последнее, что она слышала, были слова медсестры «она нас покинула». Затем она якобы обнаружила себя в некоем внеземном измерении, которое она посчитала раем. «Я была в месте, полном света, но без солнца, без луны, без звезд. Я сидела за длинным столом, полным еды, которую я никогда не видела, полным людей, которые не имели человеческого тела, но были существами света. Никто не разговаривал друг с другом голосом, все общались с помощью разума. (...) Я не помнила ни свою прошлую жизнь, ни семью, ни Землю — для меня ничего этого никогда не существовало. Я испытывала величайшую любовь ко всем этим существам из света, я чувствовала, что все они — часть меня, а я — часть их», — рассказала Карденас. Девушка также рассказала, что увидела там Бога и познакомилась с ним: он якобы сидел за столом прямо перед ней. «Я знаю, что это был Бог, потому что он был самым большим светом, он освещал все вокруг. Я не видела его лица, но знала, что он смеется», — описала их встречу Карденас.

Бог также говорил с Карденас, по ее словам. Однако в какой-то момент он якобы поднялся со своего места и сказал, что ей пора уходить. Девушку это очень расстроило, но Бог, вспоминает она, объяснил ей, что она должна вернуться «ради любви». Он также якобы добавил, что они встретятся снова, когда придет ее время.

Карденас провела в коме три дня, хотя ей показалось, что она провела в «раю» всего несколько часов. Когда она очнулась, то осталась в больнице всего на один день, после чего ее выписали.

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