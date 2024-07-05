Риши Сунак заявил, что покидает пост премьера Великобритании

Премьер-министр Великобритании и лидер консерваторов Риши Сунак признал, что его партия потерпела поражение на выборах, и заявил, что покидает пост главы правительства, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Мirror .

Фото: instagram.com/rishisunakmp

Победу на выборах с большим перевесом одержала Лейбористская партия во главе с Кейром Стармером, положив конец 14-летнему правлению консерваторов.

"Лейбористская партия победила на всеобщих выборах, и я позвонил Кейру Стармеру, чтобы поздравить его. Сегодня вечером британский народ вынес отрезвляющий вердикт", - сказал Сунак.

Напомним, пост премьер-министра Великобритании Риши Сунак занял в октябре 2022 года. Он стал первым главой правительства, вышедшим из индийской семьи мигрантов.