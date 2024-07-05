Орбан прилетел в Россию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву с официальным визитом для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши, передает ТАСС, передает Lenta.ru
«В рамках своей миротворческой миссии по урегулированию конфликта на Украине премьер Орбан прибыл в Москву. Здесь он встретится с Путиным для проведения переговоров», — отметил пресс-секретарь.
Ранее портал Flightaware сообщил о том, что предполагаемый самолет с Виктором Орбаном на борту приземлился в аэропорту Внуково.
Также европейские дипломаты и чиновники обеспокоены визитом Орбана в Россию для переговоров с президентом Владимиром Путиным. По их мнению, Будапешт может подорвать усилия Европейского союза (ЕС) «по наказанию и изоляции Москвы».
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