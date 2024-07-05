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05.07.2024, 15:39

Орбан прилетел в Россию

Новости Мира 0 1

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву с официальным визитом для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши, передает ТАСС, передает Lenta.ru

Виктор Орбан. Фото: Johanna Geron / Reuters
Виктор Орбан. Фото: Johanna Geron / Reuters

«В рамках своей миротворческой миссии по урегулированию конфликта на Украине премьер Орбан прибыл в Москву. Здесь он встретится с Путиным для проведения переговоров», — отметил пресс-секретарь.

Ранее портал Flightaware сообщил о том, что предполагаемый самолет с Виктором Орбаном на борту приземлился в аэропорту Внуково.

Также европейские дипломаты и чиновники обеспокоены визитом Орбана в Россию для переговоров с президентом Владимиром Путиным. По их мнению, Будапешт может подорвать усилия Европейского союза (ЕС) «по наказанию и изоляции Москвы».

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