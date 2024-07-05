Туристов предупредили о бушующем вирусе в Европе

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Как сообщает Manchester Evening News, один человек заразился вирусом Западного Нила в Севилье, Испания, и второй заболел этой инфекцией, переносимой комарами, в Модене, Италия. У каждого пятого, кто заразился вирусом, развивается лихорадка, вызывающая боли, сыпь и рвоту. В серьезных случаях симптомы включают судороги, мышечную слабость и паралич. Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) выпустил предупреждение, что случаи были местными, не привезенными из тропиков.

Вирус также был обнаружен у комаров в провинции Кьети в Италии. Вирус Зика был найден у комаров в 26 европейских странах, включая Майорку и Менорку, где туристов предупредили о необходимости быть внимательными к полосатым тигровым комарам, которые могут переносить этот вирус.

ECDC предупредил, что Европа сталкивается с ухудшением ситуации по заболеваниям, переносимым комарами, включая денге и чикунгунью.

"Европа уже видит, как изменение климата создает более благоприятные условия для распространения инвазивных комаров в ранее не затронутые регионы, что приводит к инфицированию большего числа людей такими заболеваниями, как денге. Увеличение международных поездок из стран, где эндемичен денге, также повысит риск завоза случаев и неизбежно - риск локальных вспышек", - рассказала директор ECDC Андреа Аммон.

В прошлом году ECDC сообщил о 713 местно приобретенных случаях вируса Западного Нила в Европе в девяти странах. Было зафиксировано 67 смертельных исходов, и вирус распространился на 22 новых региона, где ранее не был зарегистрирован.

В прошлом году очагами распространения вируса были Италия, Греция, Румыния, Венгрия и Испания. Вирус Западного Нила особенно опасен для людей старше 50 лет, а также для тех, кто уязвим или имеет такие заболевания, как диабет, высокое давление и рак. Отмечается, что он может привести к серьезным осложнениям, включая менингит и энцефалит.