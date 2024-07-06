Поедающей мозг амёбой заразился мужчина после купания в озере

26-летнего мужчину экстренно госпитализировали после купания в озере в Израиле. Его пытаются вылечить от амебы, поедающей мозг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Jewish Chronicle .

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Пациента забрали в больницу 2 июля с лихорадкой, головной болью и рвотой. Его состояние быстро ухудшалось. Редкий диагноз был поставлен после серии комплексных тестов.

Амёба – Naeglera fowleri – процветает в тёплой воде. Пловцы чаще всего становятся её жертвами, поскольку амёба попадает в мозг через носовую полость. После вдыхания особь перемещается в мозг, где она переваривает эритроциты и нейроны.

Ключ к успешному лечению – действовать быстро. Амёба лечится противогрибковыми препаратами.

Благодаря быстрой диагностике, проведенной доктором Тамар Гуцман, заведующей отделением инфекционных заболеваний в Медицинском центре имени Рабина в Петах-Тикве, последний пациент выжил, но его состояние по-прежнему остается опасным для жизни.

«Наша команда работает круглосуточно, чтобы спасти жизнь этого молодого пациента, - сказала доктор Аяна Двир. - Его состояние критическое, но стабильное».

Первый случай Naegleria fowleri в Израиле был обнаружен в августе 2022 года в медицинском центре Poriya недалеко от Тверии. Пациент умер.

Ежегодно в мире диагностируется около 380 случаев заражения амёбами.