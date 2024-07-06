Солиста «Морального кодекса» положили в больницу после приступа

Солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев попал в больницу перед концертом в Светлогорске Калининградской области. Об этом сообщила его концертный директор Ирина Беляева. У 64-летнего музыканта случился приступ панкреатита, передает inbusiness.kz со ссылкой на РБК .

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

На сайте культурного центра «Янтарь-Холл», где 4 июля должен был пройти концерт, сообщается, что мероприятие перенесено.

Мазаев родился в Москве в 1959 году, окончил Государственный музыкально-педагогический институт имени Ипполитова-Иванова по классу кларнета. Служил в оркестре Военно-воздушной инженерной академии, участвовал в парадах на Красной площади. В 1980-х играл в группах «Автограф», «Калинов мост», «Здравствуй, песня» и других.

К группе «Моральный кодекс», основанной Павлом Жагуном, он присоединился в 1989 году и с тех пор является ее солистом. Также выступал с джазовым оркестром Игоря Бутмана, а в 2011 году организовал «Эстрадный оркестр Сергея Мазаева», который спустя три года выпустил дебютную пластинку. В 2013 году запустил проект «QUEENtet Сергея Мазаева».

Мазаев снялся в фильмах «Новейшие приключения Буратино», «Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя», «Мексиканский вояж Степаныча», «Обитаемый остров», исполнил эпизодическую роль саксофониста в фильме «Место встречи изменить нельзя». В 2010 году Мазаев был удостоен звания заслуженного артиста России.