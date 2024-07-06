18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
476.27
515.47
5.41
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
06.07.2024, 10:11

Солиста «Морального кодекса» положили в больницу после приступа

Новости Мира 0 0

Солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев попал в больницу перед концертом в Светлогорске Калининградской области. Об этом сообщила его концертный директор Ирина Беляева. У 64-летнего музыканта случился приступ панкреатита, передает inbusiness.kz со ссылкой на РБК.

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

На сайте культурного центра «Янтарь-Холл», где 4 июля должен был пройти концерт, сообщается, что мероприятие перенесено.

Мазаев родился в Москве в 1959 году, окончил Государственный музыкально-педагогический институт имени Ипполитова-Иванова по классу кларнета. Служил в оркестре Военно-воздушной инженерной академии, участвовал в парадах на Красной площади. В 1980-х играл в группах «Автограф», «Калинов мост», «Здравствуй, песня» и других.

К группе «Моральный кодекс», основанной Павлом Жагуном, он присоединился в 1989 году и с тех пор является ее солистом. Также выступал с джазовым оркестром Игоря Бутмана, а в 2011 году организовал «Эстрадный оркестр Сергея Мазаева», который спустя три года выпустил дебютную пластинку. В 2013 году запустил проект «QUEENtet Сергея Мазаева».

Мазаев снялся в фильмах «Новейшие приключения Буратино», «Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя», «Мексиканский вояж Степаныча», «Обитаемый остров», исполнил эпизодическую роль саксофониста в фильме «Место встречи изменить нельзя». В 2010 году Мазаев был удостоен звания заслуженного артиста России.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В зону СВО отправились 10 тысяч получивших российский паспорт мигрантовНовости Мира
27.06.2024, 12:40 0
Побывавшая в Европе туристка описала поездку фразой «в России в разы лучше»Новости Мира
24.06.2024, 07:59 0
Муж и жена выиграли рекордные 74 миллиарда рублей в лотереюНовости Мира
14.06.2024, 16:25 0
Казахстанцы будут по-новому платить за водуНовости Казахстана
06.06.2024, 14:11 0
Генетическая мутация: ребенок с неопределенным полом родился в Тюменской областиНовости Мира
07.06.2024, 10:07 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…