Мужчина в Индии насмерть закусал змею за то, что она на него напала

Мужчина из индийского штата Бихар насмерть закусал змею за то, что она на него напала, сообщает Zakon.kz .

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По информации журнала India Today, инцидент случился в лагере, где живут рабочие, которые строят линию местной железной дороги. Один из мужчин по имени Сантош Лохар отдыхал после смены в палатке, когда на него напала змея.

Разъяренный Сантош подцепил змею железным прутом и укусил ее в ответ не единожды, а трижды. После этого змея умерла, - пишет журнал.

Мужчина пояснил журналистам, что в его родной деревне всегда дважды кусали змею в ответ, чтобы нейтрализовать ее яд. К слову, медики не обнаружили в крови пострадавшего никаких токсинов и предположили, что пресмыкающееся просто не относилось к разряду опасных для человека.

В ноябре 2022 года в Индии произошел похожий случай. В деревне штата Чхаттисгарх 8-летний мальчик убил кобру после того, как укусил ее в отместку. При этом врачи также не нашли у ребенка яда в крови, хотя змея укусила его за руку.