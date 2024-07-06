«Ударился, пошла кровь»: Екатерина Андреева отбилась от маньяка силой мысли

Телеведущая Екатерина Андреева в интервью Светлане Бондарчук заявила, что однажды смогла отбиться от маньяка силой мысли. Интервью с ведущей программы «Время» опубликовано на YouTube-канале «Света вокруг света», передает Газета.ru.
По словам Андреевой, ей спасло жизнь многолетнее увлечение восточными практиками тай-чи. Мужчина подстерег ее на выходе из телецентра Останкино на пустынной улице после ночной смены и, по мнению телеведущей, намеренно выслеживал.
И тогда я включила энергетическую силу мысли, которая может отбить человека на несколько метров. Он отвалился, ударился головой, пошла кровь. Я села в машину и уехала, дальше не разбиралась, это больной человек, - сказала Адреева.
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