«Ударился, пошла кровь»: Екатерина Андреева отбилась от маньяка силой мысли

Телеведущая Екатерина Андреева в интервью Светлане Бондарчук заявила, что однажды смогла отбиться от маньяка силой мысли. Интервью с ведущей программы «Время» опубликовано на YouTube-канале «Света вокруг света», передает Газета.ru .

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По словам Андреевой, ей спасло жизнь многолетнее увлечение восточными практиками тай-чи. Мужчина подстерег ее на выходе из телецентра Останкино на пустынной улице после ночной смены и, по мнению телеведущей, намеренно выслеживал.