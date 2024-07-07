Торнадо унес жизни 5 человек и ранил десятки людей на востоке Китая

Пять человек погибли и около 80 получили ранения в результате торнадо, обрушившегося на город Хэцзе на востоке Китая, сообщает Zakon.kz .

Иллюстративное фото: Pixabay

В результате торнадо 88 человек получили травмы различной степени тяжести, и пятеро из них скончались, несмотря на усилия медиков, пишет местное информационное агентство «Синьхуа».

По предварительным статистическим данным, в результате торнадо было повреждено в общей сложности 2 820 построек и 48 ЛЭП.

После интенсивных ремонтных работ, транспортное сообщение, связь, водо- и электроснабжение были в основном восстановлены. В настоящее время сотрудники местной поисково-спасательной службы проводят работы по эвакуации и переселению пострадавших, а специалисты – комплексную оценку ущерба.

По данным Национального климатического центра КНР, ежегодно в провинции Шаньдун случается в среднем 1,5 торнадо.