Роналду обратился к фанатам после вылета с Евро-2024

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду выступил с заявление после вылета с чемпионата Европы по футболу, сообщают Vesti.kz.
В 1/4 финала португальцы уступили французам (0:0 и 5:3 по пенальти).
Мы хотели большего. Мы заслуживали большего. Для нас. Для каждого из вас. Для Португалии. Мы благодарны за все, что вы нам дали, и за все, чего мы достигли на сегодняшний день.
Я уверен, что на поле и за его пределами это наследие будет чтиться и развиваться. Вместе, - написал Роналду.
Роналду выступает за свою национальную команду с августа 2003 года. На его счету 212 матчей и 130 голов.
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