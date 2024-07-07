Роналду обратился к фанатам после вылета с Евро-2024

В 1/4 финала португальцы уступили французам (0:0 и 5:3 по пенальти).

Мы хотели большего. Мы заслуживали большего. Для нас. Для каждого из вас. Для Португалии. Мы благодарны за все, что вы нам дали, и за все, чего мы достигли на сегодняшний день.

Я уверен, что на поле и за его пределами это наследие будет чтиться и развиваться. Вместе, - написал Роналду.