Илон Маск высказался о безопасности WhatsApp

Илон Маск назвал небезопасным мессенджер WhatsApp. Об этом бизнесмен написал в социальной сети X, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РБК .

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WhatsApp совсем небезопасен, - заявил Маск.

Так бизнесмен ответил на твит, в котором пользователь соцсети поинтересовался, почему мессенджер предлагает рекламу товаров, о которых люди предварительно беседовали в переписках. Это не первый пост, в котором Маск называет мессенджер небезопасным.

Весной 2023 года Маск заявил, что «WhatsApp нельзя доверять». Так он ответил на твит пользователя, который сообщил, что мессенджер использовал микрофон на его устройстве, пока он спал.