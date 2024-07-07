Турист погиб во время прыжка с тарзанки в ущелье Кыргызстана

В Аламудунском районе в результате прыжка со скалы скончался гражданин, задержан владелец спорткомплекса Flyjump, передает агентство Kazinform со ссылкой на Кабар .

Иллюстративное фото: Pixabay

По данным милиции, сегодня примерно в 13:30 во время прыжка со скалы, спортивного комплекса Flyjump, расположенного напротив села Татыр, оборвалась канатка, в результате чего, гражданин Б.А. 1985 года рождения скончался на месте происшествия.

Данный факт зарегистрирован в ОВД Аламудунского района и начато доследственное производство.

На основании собранных материалов и заявлении родственников потерпевшего, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.297 (Создание опасности для потребителей) УК КР.

Принятыми мерами сотрудников милиции, в порядке ст.96 УПК по подозрению в совершении данного преступления был задержан гражданин Н.А. 1996 года рождения и водворен в ИВС.

В настоящее время назначены соответствующие экспертизы, проводятся необходимые следственные действия.