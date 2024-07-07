Чешский рыбак поймал сома весом 130 килограммов и отпустил обратно в реку

В Чехии рыбак по имени Якуб Вагнер поймал самую большую рыбу в своей жизни – сома длиной 2,61 метра и весом более 130 килограммов, сообщает Информбюро со ссылкой на BILD .

Фото с сайта informburo.kz

Гигантскую рыбу ему удалось выловить во время поездки в Южную Моравию, недалеко от чешского города Брно. Мужчина измерил сома и сразу же отпустил его обратно в воду.

Сом жив! Конечно, я его не съел, а выпустил обратно в воду сразу после измерения. Так что он все ещё плавает. Более того, такая огромная рыба всё равно не съедобна. С годами в соме накапливается много вредных веществ. О том, чтобы убить его, не могло быть и речи. Такие крупные экземпляры очень важны для экосистемы, они регулируют популяцию более мелких рыб в воде, - рассказал Вагнер изданию.

Якуб вспоминает, что в тот день он вышел рыбачить на лодке и боролся с сомом двадцать минут, прежде чем смог вытащить его на берег.