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07.07.2024, 13:42

Джон Ландау, продюсер «Титаника» и «Аватара», умер в возрасте 63 лет

Новости Мира 0 0

Джон Ландау, обладатель премии «Оскар» за работу над фильмами «Титаник» и «Аватар», который помог воплотить в жизнь замыслы режиссера Джеймса Кэмерона, умер в возрасте 63 лет, сообщает Zakon.kz.

Фото из Instagram Джона Ландау
Фото из Instagram Джона Ландау

Алан Бергман, сопредседатель Disney Entertainment, сообщил о смерти Ландау в заявлении в субботу, 6 июля 2024 года. Причина смерти не указана.

Джон Ландау вошел в историю в 1997 году с «Титаником», который стал первым фильмом, собравшим $1 млрд в мировом прокате. Он дважды побил этот рекорд, с «Аватаром» в 2009 году и сиквелом «Аватар: Путь воды» в 2022 году.

Ландау начал свою карьеру в 1980-х годах в качестве менеджера по производству, постепенно поднимаясь по карьерной лестнице и в конечном итоге став продюсером Кэмерона в его дорогостоящем эпическом фильме о печально известной катастрофе, которой был Титаник. Партнерство Ландау с Кэмероном в этом фильме привело к 14 номинациям на «Оскар» и 11 победам, в том числе за лучший фильм.

Их партнерство продолжилось, и Ландау стал топ-менеджером в компании Lightstorm Entertainment Кэмерона. В 2009 году пара наблюдала, как «Аватар», научно-фантастический эпос, снятый и показанный в кинотеатрах с использованием революционной 3D-технологии, превзошел кассовый успех «Титаника». Он остается самым кассовым фильмом всех времен.

Его продолжение, «Аватар: Путь воды», занимает третье место в списке.

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