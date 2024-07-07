Тела с огнестрельными ранениями найдены в съемной квартире

На съемной квартире в поселке Парголово на улице Брюлловской, Санкт-Петербург, найдены тела 24-летней девушки и ее 25-летнего супруга с огнестрельными ранениями. Смерть пары окутана тайной, передает Liter.kz со ссылкой на SHOT .

Иллюстративное фото: Pixabay

Хозяйка квартиры, которая сдала жилье семейной паре около месяца назад, не смогла связаться с ними, что вызвало подозрения. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили тела молодых людей с травмами головы.

По предварительным данным, супруги могли свести счеты с жизнью. В квартире были найдены два пистолета со стертыми номерами. Оружие, по предварительным данным экспертизы, не было зарегистрировано на погибших. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, - сообщает телеграм-канал.

Известно, что пара приехала из Сахалинской области. 25-летний мужчина находился в федеральном розыске по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Жена погибшего не имела криминального прошлого, и пока неясно, была ли она как-то связана с преступной деятельностью мужа.

Следственные органы продолжают выяснять все обстоятельства трагедии, в том числе и возможные мотивы, приведшие к такому исходу.