200 грузовиков скопилось на казахстанско-российской границе

С 6 июля на автомобильном пункте пропуска «Сырым» (Западно-Казахстанская обл.) в направлении Российской Федерации образовалось скопление порядка 200 грузовых автомашин, передает Kazinform со ссылкой на Комитет государственных доходов МФ РК.

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Основной причиной скопления является замедление процессов пограничного контроля российской стороной. По имеющейся информации, Пограничной службой России проводится физический контроль грузов в связи с имеющимися проблемами в функционировании инспекционно-досмотрового комплекса на пункте пропуска «Маштаково», - говорится в сообщении КГД.

Казахстанской стороной ведется работа с российской стороной для урегулирования ситуации.

В ведомстве также отмечают, что органами государственных доходов на границе со странами ЕАЭС осуществляется только мониторинг перемещаемых грузов (в течение 5-7 минут), что не создает трудностей для пересечения границы и не приводит к скоплению автомашин.

АПП Сырым работает в штатном режиме.