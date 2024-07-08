200 грузовиков скопилось на казахстанско-российской границе

С 6 июля на автомобильном пункте пропуска «Сырым» (Западно-Казахстанская обл.) в направлении Российской Федерации образовалось скопление порядка 200 грузовых автомашин, передает Kazinform со ссылкой на Комитет государственных доходов МФ РК.
Основной причиной скопления является замедление процессов пограничного контроля российской стороной. По имеющейся информации, Пограничной службой России проводится физический контроль грузов в связи с имеющимися проблемами в функционировании инспекционно-досмотрового комплекса на пункте пропуска «Маштаково», - говорится в сообщении КГД.
Казахстанской стороной ведется работа с российской стороной для урегулирования ситуации.
В ведомстве также отмечают, что органами государственных доходов на границе со странами ЕАЭС осуществляется только мониторинг перемещаемых грузов (в течение 5-7 минут), что не создает трудностей для пересечения границы и не приводит к скоплению автомашин.
АПП Сырым работает в штатном режиме.
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