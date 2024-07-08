Станислав Черчесов назвал победителя Евро-2024

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал, какая из команд выиграет чемпионат Европы‑2024 по футболу в Германии, передает Tengri Sport .

Фото: tengrisport.kz

В ночь с 9 на 10 июля в Мюнхене в первом полуфинале сыграют Испания и Франция. Матч начнется в 00:00 по казахстанскому времени.

А в ночь с 10 на 11 июля в Дортмунде встретятся команды Нидерландов и Англии. Эта игра также стартует в 00:00.

"В финал выйдут сборные Франции и Англии. А чемпионом станет команда Франции", - цитирует Черчесова Vesti.kz со ссылкой на "Матч ТВ".

Чемпионат Европы завершится 14 июля. Финальный матч пройдет в Берлине.

Результаты матчей 1/4 финала

Испания - Германия - 2:1.

Португалия - Франция - 0:0 (по пенальти 3:5).

Англия - Швейцария - 1:1 (по пенальти 5:3).

Нидерланды - Турция - 2:1.