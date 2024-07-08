В Пекине прошла встреча Орбана и Си Цзиньпина

Виктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

«Председатель КНР Си Цзиньпин в первой половине дня 8 июля встретился с премьер-министром Венгрии Орбаном в госрезиденции Дяоюйтай в Пекине», — сказано в заявлении.

Ранее стало известно, что 8 июля Орбан прибыл в Пекин. Как отметили в Венгрии, «миссия мира премьер-министра Виктора Орбана продолжается». По информации МИД Китая, политик обсудит с Си Цзиньпином вопросы, представляющие общий интерес.

При этом китайские СМИ написали, что визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Пекин оказался неожиданным, но ему придают большое значение.

Ранее, 5 июля, премьер-министр Венгрии прилетел в Москву. Он принял участие в переговорах с президентом России Владимиром Путиным.