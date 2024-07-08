Названы способы избавиться от сонливости в жару

В жаркую погоду организм человека сталкивается с дополнительной нагрузкой из-за высокой температуры окружающей среды. В данных непростых условиях организм старается регулировать свою температуру, чтобы сохранить оптимальный уровень, объяснила врач-эндокринолог, нутрициолог Аделина Муртазина в интервью « Газете.Ru », передает Lenta.ru

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Существует несколько причин, почему в жару может клонить в сон. Их назвала врач в ходе беседы с изданием.

«Дефицит энергии. Перегревание организма требует дополнительной энергии для охлаждения тела. Это может привести к утомлению и чувству сонливости», — отметила Муртазина.

Она напомнила, что в жару человек теряет больше жидкости через пот. Даже небольшая дегидратация может вызвать усталость и сонливость, уточнила врач. Кроме того, к сонливости может привести регуляция температуры тела.

Чтобы бороться со сном в жару, важно пить достаточное количество воды, избегать длительного пребывания на солнце и отдыхать в прохладных помещениях, также рассказала врач.

Муртазина посоветовала употреблять продукты с высоким содержанием воды. Например, фрукты и овощи (арбуз, дыня, огурцы и помидоры). По ее словам, рекомендуется употреблять около 2-3 литров воды в день, но этот показатель может варьироваться в зависимости от особенностей организма.