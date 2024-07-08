Ученые назвали идеальный напиток для здоровья сердца

Ученые университета Нового Южного Уэльса в Австралии провели исследование и выяснили, что чай является самым лучшим напитком для здоровья сердца. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Developments in Nutrition, передает Tengri Life со ссылкой на газету The Sun .

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Исследователи изучали воздействие на организм шести популярных напитков - чая, кофе, алкоголя, газировки, энергетиков и фруктовых соков. Чай оказался единственным напитком, который оказал стабильное положительное влияние на здоровье сердца у представителей обоих полов.

У людей, которые длительное время (десятилетия) пили чай, риск внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был снижен на 19 процентов.

Похожим эффектом снижения риска сердечных заболеваний обладает и кофе, однако, как выяснили авторы работы, этот эффект проявляется в основном только у мужчин.

Что касается газированных напитков и алкоголя, то они наоборот увеличивают риск сердечных заболеваний.

По словам диетолога Кэрри Ракстон, каждая дополнительная кружка чая в день снижает риск преждевременного летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний на четыре процента. В связи с этим, считает доктор, важно развивать привычку пить чай с раннего возраста.