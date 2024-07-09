Сразу пять сильных вспышек произошли на Солнце

После вспышек уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли поднялся с нулевого уровня (штиль) до R1 (слабо). В настоящее время уровень по шкале R снова показывает штиль

Ранее ученые описали вид «разрушительного» солнечного излучения, представляющего угрозу для Земли. Это «события с солнечными частицами», или выбросы протонов прямо с поверхности Солнца.

Исследования показали, что примерно раз в тысячу лет экстремальные выбросы солнечных частиц обрушиваются на Землю. Они способны нанести серьезный ущерб озоновому слою и повысить уровень ультрафиолетового излучения у поверхности.