Популярное печенье отозвали из-за возможного содержания экскрементов животных

Популярный вид японского печенья отозвали из магазинов по всей Австралии и Новой Зеландии из-за возможного присутствия экскрементов животных, передает Tengri Travel со ссылкой на 9News .

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Сообщается, что печенье Morinaga's Manna Bolo для детей, продаваемое в азиатских продуктовых магазинах в Новом Южном Уэльсе, Квинсленде, Виктории, Западной Австралии и Новой Зеландии, является частью отзыва.

"Управление по стандартам пищевых продуктов Австралии и Новой Зеландии выпустило уведомление, предупреждающее потребителей о том, что в продуктах могут присутствовать "чужеродные биологические вещества", - говорится в материале.

Согласно уведомлению, продукты питания, содержащие посторонние вещества, могут вызвать болезнь или травму при употреблении.

Новозеландская служба пищевой безопасности считает, что в печенье, возможно, содержались экскременты животных.

"Проблема с этим печеньем заключается в том, что оно предназначено для детей и младенцев, которые могут серьезно заболеть от бактерий, таких как E. coli и сальмонелла, если они проглотят экскременты животных", - сказал замгендиректора новозеландской службы пищевой безопасности Винсент Арбакл.

Поясняется, что потребители должны вернуть продукт в места продаж для полного возмещения затрат или выбросить его. Люди, обеспокоенные своим здоровьем, должны обратиться за медицинской помощью.