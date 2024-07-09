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09.07.2024, 17:02

Звездные мстители: какие знаки Зодиака самые злопамятные

Новости Мира 0 1

Существуют несколько знаков Зодиака, обижать которых лучше не стоит из-за их склонности к мстительности, сообщает «Клубер». Есть четыре знака, которые являются наиболее злопамятными, и могут подолгу держать обиду при себе, - передает Almaty.tv со ссылкой на mk.ru.

Фото: elements.envato.com
Фото: elements.envato.com

На первом месте, конечно, Скорпионы, которые известны своей свирепостью, упрямством и непримиримостью. Если им причинить боль, то надеяться на прощение не стоит. Даже если кажется, что Скорпион уже позабыл о случившемся, то обольщаться не стоит – он всего лишь взращивает месть.

Рыбы заняли второе место, как это ни парадоксально. Они считаются тихонями и не очень эмоциональными людьми. На самом деле они способны надолго затаить в себе обиду, но никак не выставляют это напоказ.

Тельцы тоже успешно копят обиды, чтобы затем отомстить. Они не будут атаковать, как Скорпионы, или нападать исподтишка, как Рыбы. Они просто осуществляют свою месть ежедневно, превращая жизнь оппонента в ад.

Девы попали в топ-4 самых мстительных знаков зодиака. Они всегда припасают с собой обидные шутки, чтобы отомстить за, казалось бы, совершенно незначительные и безобидные действия знакомых. Месть Дев проявляется в пассивно-агрессивных комментариях, которые порой перерастают в психологическую атаку.

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