Евросоюз приостановил процесс вступления Грузии

Лидеры стран Евросоюза приостановили процесс вступления в ЕС Грузии. Об этом журналистам сообщил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Новости-Грузия" .

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"Мне жаль это говорить, но лидеры стран ЕС согласились остановить процесс вступления Грузии в ЕС. Намерения нынешнего правительства Грузии неясны для лидеров Евросоюза", - заявил посол.

Он прокомментировал решение властей Евросоюза во время проходящей сегодня, 9 июля, в Тбилиси конференции "Расширение Евросоюза - геополитическая необходимость и дальнейшие шаги для стран - кандидатов в Евросоюз".

"Закон о прозрачности иностранного влияния явно является шагом назад по сравнению с девятью шагами. Также антизападная, антиевропейская риторика совершенно несовместима с декларируемой целью вступления в Евросоюз. К сожалению, на данный момент вступление Грузии в Евросоюз приостановлено. Это действительно грустно и душераздирающе", - сказал дипломат.

Герчинский выразил надежду, что "после выборов в октябре вновь сформированное правительство, кто бы это правительство ни сформировал, снова начнет серьезную работу по вступлению в Евросоюз".

Также, по его словам, Евросоюз заморозил 30 миллионов евро, выделенных на поддержку оборонного сектора Грузии.