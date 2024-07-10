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10.07.2024, 07:45

Офтальмологи рассказали, как не испортить себе зрение

Новости Мира 0 1

Врачи рассказали о пяти привычках, которых нужно избегать, если вы хотите сохранить здоровье глаз в любом возрасте, сообщает Zakon.kz.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

По информации Медикфорум, самое главное, что портит зрение, – работа или увлечение гаджетами.

Увлечение гаджетами

Сегодня у многих людей работа связана с компьютером, и сделать что-то с этим сложно. Как ухудшить зрение еще больше? В обеденный перерыв и после работы читать книгу с телефона, общаться с друзьями в мессенджерах или смотреть что-либо с экрана смартфона в темноте. Когда мы внимательно смотрим на светящийся экран, мы реже моргаем. Результат – сухость глаз, чувство жжения и усталости. Добавьте к этому синий свет, который доказано ухудшает зрение.

Работая за гаджетами, делайте перерывы каждые 20 минут, а еще используйте увлажняющие капли, которые восстанавливают увлажненность глазного яблока, устраняют дискомфорт и синдром сухого глаза. Читайте подробнее, как выбрать увлажняющие капли.

Отказ от солнцезащитных очков

Если вы не знаете, почему падает зрение, вспомните, носите ли вы солнцезащитные очки летом. Ультрафиолет вредит нашим глазам, а в некоторых случаях вызывает ожог сетчатки, приводит к развитию катаракты.

Если вы заметили резкое ухудшение зрения, как можно скорее обратитесь к офтальмологу и купите качественные очки с затемнением и диоптриями.

Неправильное использование контактных линз

При превышении допустимого срока использования линз повышается риск развития инфекции, так как на их поверхности скапливается множество бактерий. Регулярно нужно менять и контейнер для хранения линз.

Если вы удивляетесь, почему садится зрение при ношении линз, убедитесь также, что вы правильно подобрали средство для коррекции.

Сон с макияжем

Декоративная косметика, которую вы не смываете на ночь, вредна не только для кожи. Частички туши и теней для век, попадая на слизистую оболочку, вызывают раздражение, провоцируют риск инфекций, из-за чего портится зрение при отсутствии эффективного лечения.

Отдельно стоит сказать о нарощенных ресницах: при попадании клея в глаза можно получить серьезный ожог.

Отсутствие профилактических осмотров

Многие люди интересуются, как понять, что у тебя плохое зрение, и когда требуется обратиться к врачу. Если предметы вдали или вблизи становятся нечеткими, вы стали хуже видеть указатели на улицах, номера автомобилей, если вы чувствуете жжение, сухость в глазах, однозначно требуется записаться к офтальмологу.

Если вы заметили, что у вас падает зрение, что делать в этом случае - вам подскажет только врач. Специалист назначит вам корригирующие очки или контактные линзы.

В идеале не дожидаться появления тревожных симптомов, а посещать специалиста каждый год для проверки зрения и измерения внутриглазного давления. Это позволит своевременно выявить офтальмологические заболевания и устранить их на ранней стадии.

Ранее врачи назвали полезные для сердца и сосудов продукты.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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