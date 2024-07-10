Мужчина пытался 28 раз сдать экзамены на получение водительских прав

С 28-й попытки сдал экзамен на водительские права гражданин Кыргызстана, передает Tengri Auto со ссылкой на 24.kg .

tengriauto.kz

Издание приводит в материале данные Госагентства Кыргызстана по регистрации транспортных средств и водительского состава.

"С 1 января 2023 года система зафиксировала случаи, когда кандидаты сдавали теоретический экзамен рекордное количество раз. Один из кандидатов смог добиться успеха только с 28-й попытки, а в 32 случаях кандидаты так и не смогли сдать экзамен, несмотря на многократные попытки", - говорится в сообщении ведомства.

Поясняется, что за первое полугодие 2024 года теоретические экзамены в стране успешно сдали 30 634 кандидата, в том числе 15 653 человека справились с первого раза, 7 242 кандидата сдали экзамен со второй попытки, 3 646 человек добились успеха лишь с третьей попытки и 4 088 кандидатов были вынуждены сдавать теоретический экзамен более трех раз.

Ведомство напомнило, что АИС "Тестирование водительского состава" для каждого кандидата формируется уникальный набор тестовых вопросов. Для успешной сдачи экзамена необходимо правильно ответить минимум на 18 вопросов из 20 в течение 25 минут.