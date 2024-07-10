Испания выбила Францию в суперперестрелке с автоголом и вышла в финал Евро

В полуфинале турнира подопечные Луиса де ла Фуэнте обыграли Францию со счетом 2:1. Матч прошел на стадионе «‎Альянц Арена»‎ в Мюнхене.

Французы первыми вышли вперед. На девятой минуте Килиан Мбаппе, который снял маску, защищавшую лицо после перелома носа, отдал передачу на Рандала Коло-Муани и тот забил головой.

Испания сравняла на 21-й минуте. Отличился 16-летний Ламин Ямаль, который стал самым юным футболистом, забившим гол в истории чемпионатов Европы.

Спустя еще четыре минуты Испания повела благодаря автоголу Жюля Кунде. В итоге это взятие ворот и стало победным.

Напомним, что Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Предыдущим чемпионом является Италия, которая вылетела на стадии 1/8-й. Ранее сообщалось, что сборные Нидерландов и Турции определили последнего полуфиналиста Евро-2024.