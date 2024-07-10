Диетологи раскрыли неожиданные свойства мороженого

Мороженое обладает неожиданными полезными свойствами, особенно в сравнении с другими сладостями, не имеющими никакой питательной ценности, рассказывает Tengri Life со ссылкой на Daily Mail .

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Издание приводит мнения диетологов из США Шелли Боллс и Стефани Ван'т Зелфден.

Отмечается, что порция мороженого объемом две трети чашки является хорошим источником кальция, который укрепляет кости и мышцы. В зависимости от бренда некоторые виды мороженого содержат около шести граммов белка на порцию, что сопоставимо с содержанием белка в одном яйце.

"Сочетание белка и умеренного уровня жира также замедляет высвобождение сахара в кровь, что предотвращает резкие скачки уровня глюкозы в крови, связанные с диабетом", - говорится в материале.

Поясняется, что хотя скачок уровня сахара в крови может быть ниже, чем при употреблении конфет, он все равно умеренный и может причинить вред со временем. Поэтому не стоит злоупотреблять мороженым.

Одна порция также содержит две трети от рекомендованного суточного потребления сахара для взрослого, и большинство людей не останавливаются на одной порции.

Тем не менее, полагают диетологи, мороженое превосходит другие менее питательные десерты.