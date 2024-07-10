"Искал крышу": задержан жених племянницы президента Кыргызстана

Кадр из видео

Пресс-секретарь Садыра Жапарова Аскат Алагозов на своей странице в Facebook подтвердил, что жених дочери младшего брата президента Кыргызстана был задержан правоохранительными органами.

"Жених Лаззат Нуркожоевой стал известным после сделанного ей предложения руки и сердца на вертолете. Есть все основания полагать, что основной целью этого молодого человека было найти людей во власти ("крышу") для защиты его противоправной деятельности", - отметил Аскат Алагозов.

Он подчеркнул, что президент Садыр Жапаров независимо от того, кто бы это ни был, не будет прикрывать и скрывать незаконную деятельность.

Как отмечается, подробности противоправной деятельности бывшего жениха и его сообщников будут выясняться в ходе следствия.

Кыргызстанские СМИ сообщают, что женихом племянницы президента страны Лаззат Нуркожоевой, который недавно сделал предложение руки и сердца, арендовав вертолет МЧС, является Афтандил Сабырбеков. После того как видео с события вызвало широкий общественный резонанс, Садыру Жапарову пришлось извиниться за расточительство будущего зятя.

Как указывается, правоохранители задержали Афтандила Сабырбекова по подозрению в продаже наркотиков.