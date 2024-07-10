Квартиру артистки Дианы Гурцкой обстреляли в центре Москвы

Огонь велся из пневматического оружия.

Как стало известно «МК», инцидент произошел в Ружейном переулке. По информации портала, стрельбу вел житель соседнего дома. Причем, это уже не первый подобный случай. Скорее всего, огонь велся не прицельно, и квартира Гурцкая попала под обстрел случайно.

В результате инцидента никто не пострадал, но артистка подала заявление в ОМВД по району Хамовники. Стрелок уже установлен.