Лодка с мигрантами затонула в Колумбии: среди пассажиров были казахстанцы

Несколько граждан Казахстана, в том числе двое детей, были среди пассажиров лодки с мигрантами, которая затонула у побережья Колумбии. В МИД РК эту информацию пока официально не подтвердили, сообщает Orda.kz .

Фото: elements.envato.com

Как пишет Barron’s, 9 июля судно с 20 мигрантами потерпело крушение в Карибском море у берегов Колумбии. Как минимум один человек погиб, четверо пропали без вести. Спасти удалось 15 пассажиров лодки, в том числе шестерых детей.

Крушение произошло недалеко от границы Колумбии с Никарагуа, близ островов Сан-Андрес и Провиденсия. Сейчас колумбийские спасатели продолжают искать пропавших мигрантов, в том числе с помощью вертолётов.

«Спасённые взрослые — граждане Колумбии, Эквадора, Ирана, Никарагуа, Казахстана и Венесуэлы. Из детей, которых удалось спасти, двое — из Казахстана и трое — из Венесуэлы», — утверждает Barron’s со ссылкой на военно-морские силы Колумбии.

Предположительно пассажиры лодки были мигрантами, которые пытались добраться до США. Через острова Сан-Андрес и Провиденсия проходит популярный среди нелегалов маршрут — из Колумбии и Никарагуа мигранты по морю переправляются в Панаму, а оттуда через Мексику отправляются в США.

Редакция Orda.kz обратилась за комментарием в МИД РК, но там нам ответили, что ничего не знают об этом инциденте.

«У нас нет такой информации», — лаконично сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров.